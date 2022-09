Ambienta e McKinsey istituiscono Premio Rolando Polli

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Ambienta Sgr, l'asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, e la società di consulenza strategica McKinsey & Company, lin memoria del loro cofondatore e - rispettivamente - managing partner Rolando Polli istituiscono un Premio, che ha l'obiettivo di sostenere la scale- up italiana più promettente nell'ambito della sostenibilità ambientale.

Le candidature al Premio si aprono oggi fino al 30 novembre.

Per essere ammesse, le aziende dovranno avere la sede principale in Italia, oltre 30 dipendenti e/o 10 milioni di euro di fatturato e/o 2 milioni di euro di finanziamenti raccolti dall'inizio dell'attività. I cinque progetti più promettenti saranno nvitati a presentarsi davanti a una giuria il 26 gennaio 2023, dove verrà selezionato il vincitore. Membri della giura, oltre ad Ambienta e McKinsey, anche Niccolò Polli, figlio di Rolando e Head of Strategy per l'Europa in HSBC, Mario Greco, Group CEO di Zurich, Stefano Proverbio, Direttore Emerito di McKinsey & Company, Daniele Ferrero, Amministratore Delegato di Venchi, e Massimo Capuano. "Rolando per molti di noi aspiranti giovani imprenditori ha rappresentato un supporto determinante per spingerci ed aiutarci a realizzare i nostri sogni. Vogliamo ricordarlo aiutando la prossima generazione di imprenditori italiani ad avere successo e a scalare rapidamente i loro business ambientali in Europa e nel mondo" ha spiegato Nino Tronchetti Provera, Fondatore e Managing Partner di Ambienta. "Rolando ha rischiato e contribuito a costruire quello che McKinsey è oggi in Italia e nel mondo in quasi 30 anni di lavoro" ha sottolineato Massimo Giordano, Managing Partner di McKinsey Mediterraneo. (ANSA).