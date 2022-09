Prezzi guerra: corre il prezzo del gas, +5% a 207 euro

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Sono in generale rialzo, ma in alcuni casi di pochi punti percentuali, le principali materie prime fra le quali corre il gas poco impressionato dal piano dell'Europa contro il caro energia presentato al Parlamento europeo dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Il contratto che fa da riferimento per il metano del Vecchio Continente sale del 5,2% a 207 euro al megawattora ad Amsterdam.

Più modesto l'aumento del greggio col Wti in crescita dello 0,44% e del Brent +0,46%. Poco mosso il prezzo del grano.

