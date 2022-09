Petrolio: ancora in calo, Wti scende sotto 87 dollari

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Prezzi ancora in calo questa mattina per il petrolio. Il Wti con consegna ad ottobre è a 86,79 dollari al barile e registra una flessione dello 0,6% rispetto alla chiusura già negativa di ieri sera. Segno meno anche per il Brent quotato a Londra: il barile con consegna a novembre è in questo caso a 92,63 dollari, in ribasso dello 0,58%. (ANSA).