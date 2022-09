Gas: apre in rialzo sopra quota 200 euro

(ANSA) - MILANO, 14 SET - La Ue non introduce un 'price cap' ai prezzi del gas e alla Borsa di Amsterdam il future sul gas continua così ad apprezzarsi, in rialzo dell'1,2% a 201 euro in apertura di seduta. Nel pacchetto di proposte su gas e elettricità e tra le future mosse per una Unione sempre più autonoma ci sarà un taglio ai consumi ma non il 'tetto' al prezzo del gas naturale. (ANSA).