Energia: S&P, con nuove politiche Ue possibili meno rischi

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "La riorganizzazione energetica dell'Europa potrebbe ridurre i rischi per i mercati elettrici e del gas", secondo un nuovo report di S&P Global Ratings che analizza i potenziali impatti delle diverse politiche attualmente in fase di studio a livello europeo. I rapporto cita, tra le altre misure, il disaccoppiamento dei prezzi del gas e di altri tipi di energia e la definizione di un tetto al prezzo delle importazioni di gas dell'UE o del gas utilizzato per la produzione di energia. E ricorda che sono allo studio anche tagli obbligatori della domanda, anche di energia elettrica.

Secondo S&P, "il successo di queste misure nel contribuire a un ripristino del normale funzionamento dei mercati, nel ridurre la volatilità dei prezzi e nel consentire alle utility di coprire i guadagni con oneri di liquidità sostenibili dipenderà in ultima analisi dalla rapidità con cui verranno attuate e da come interagiranno".

Il rapporto prevede inoltre che l'attuazione di queste misure "sarà complessa nei mercati europei dell'energia elettrica, molto frammentati, e richiederà tempo, aumentando ulteriormente la pressione sull'accessibilità e sulla riduzione della domanda". (ANSA).