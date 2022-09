Da Gioco per sempre ai PlayDays, gli eventi Assogiocattoli

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Qual è il gioco più amato dagli italiani? Dal 15 settembre bambini e famiglie potranno dire la loro con la prima edizione del Gioco per Sempre Award. A lanciare la sfida è Assogiocattoli l'associazione che da quasi 80 anni rappresenta oltre 200 imprese del settore, ovvero la quasi totalità, protagonista oggi all'evento ANSA Incontra organizzato dalla redazione Cultura e Spettacoli dell'Agenzia in occasione del Digital Press Day 2022 e trasmesso in diretta su ansa.it.

"Per la prima volta in assoluto i bambini potranno votare il loro gioco preferito - racconta il direttore di Assogiocattoli Maurizio Cutrino - Per partecipare bastano pochi click sul nostro sito". (www.assogiocattoli.eu/gxs/award/). Decine i giochi candidati alle "elezioni", al via giovedì 15 settembre e aperte fino a sabato 15 ottobre.

Non solo divertimento, però, tra le iniziative delle prossime settimane. In occasione della Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre, partirà infatti anche la seconda edizione PlayDays (dal 19 novembre al 12 dicembre), "progetto - spiega Cutrino - nato con l'obbiettivo di valorizzare i negozi fisici. Si registra il proprio acquisto sul sito di Assogiocattoli e in cambio si ottiene un buono acquisto da spendere proprio in quel negozio. La metà dell'importo quest'anno verrà donato ad Abio, l'Associazione per il Bambino in Ospedale, che si occuperà di distribuirlo agli ospedali di tutta Italia". (ANSA).