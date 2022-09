Borsa: Milano si rialza con banche e Ferrari, male Mps

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Piazza Affari rialza la testa dopo la brutta seduta di ieri e chiude in rialzo dello 0,49%, migliore tra listini europei ancora in affanno. A sostenere la Borsa milanese sono state ancora una volta le banche e i titoli finanziari, a cui si aggiunge la Ferrari (+2,5%) reduce dalla presentazione della nuova Puro Sangue. Sul listino milanese svettano Nexi (+3,8%) e Bper (+3,8%), davanti a Banco Bpm (+3,2%), Fineco (+2,8%), Ferrari (+2,5%) e Unicredit (+2,5%).

Prese di beneficio su Mps (-3,7%) dopo le scorribande delle ultime sedute, male le utilities sui timori di prelievi per far fronte al caro energia, con Iren (-5,1%), Hera (-3,6%) e A2A (-2,8%) in fondo al listino, assieme a Buzzi (-3,4%) e Interpump (-2,5%). Nell'automotive male Cnh (-1,8%) mentre è salita Stellantis (+0,9%). (ANSA).