Borsa: Europa contrastata, teme stretta Fed, giù le utility

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Prevale la cautela sulle Borse europee, all'indomani del tonfo di Wall Street provocato dall'inflazione Usa, che è rallentata meno delle attese e ha portato ad alzare le attese di rialzo dei tassi da parte della Fed fino a 100 punti base.

Mentre l'euro-dollaro è tornato sulla parità, tra le materie prime il petrolio è in leggero rialzo e in decisa risalita il gas (+4,6% a 207 euro al megawattora il Ttf trattato ad Amsterdam). Poco aiuta l'intervento della presidente della Commissione europea Von der Leyen al Parlamento europeo sul piano di emergenza energetico. La tassa sugli extraprofitti deprime le utilities un po' su tutti i listini a partire da Milano (+0,75%) dove tra i titoli peggiori ci sono Hera (-2,6%), A2a (-1,76%) e Italgas (-1,5%). Brillano invece le banche: Banco Bpm +3,7%, Bper +3,5% e Unicredit +2,68% col via libera dell'assemblea al buyback.

E' piatta Parigi, sono deboli Francoforte (-0,69%) e Londra (-0,66%). Il dato sull'inflazione britannica stamane, pur in rallentamento, ha visto il dato core, a sorpresa, in lieve accelerazione. Restano intanto le pressioni sui rendimenti governativi dell'eurozona: lo spread Btp-Bund è al 227 punti col decennale italiano risalito al 4%. (ANSA).