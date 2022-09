Borsa: Europa chiude in calo, Londra -1,5%

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Chiusura in rosso per le Borse europee, che faticano ad agganciare il mini-rimbalzo di Wall Street dopo il tonfo di ieri, tra segnali ancora troppo deboli di un rallentamento dell'inflazione. Francoforte ha terminato le contrattazioni in flessione dell'1,22%, appesantita dal crollo dell'utility Uniper, oggetto di una possibile nazionalizzazione, Londra ha ceduto l'1,47% e Parigi lo 0,37%, con utilities, alimentari e materie prime tra i comparti peggiori. (ANSA).