Gas: poco mosso in avvio, apre a 191 euro ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Il prezzo del gas si conferma ampiamente sotto i 200 euro in attesa del presentazione del pacchetto di misure della Ue per far fronte alla crisi energetica e al caro energia. In avvio ad Amsterdam i TTF segnano un marginale +0,22% a 191 euro al megawattora. A 190,59 euro la chiusura di ieri. (ANSA).