Borsa: Asia in rialzo, occhi a inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Seduta di rialzo per le Borse di Asia e Pacifico con lo sguardo rivolto agli Stati Uniti e al dato sull'inflazione che dovrebbe certificare il raggiungimento sul picco. Sotto la lente del mercato c'è poi la presentazione del pacchetto di misure della Ue per far fronte alla crisi energetica e al caro energia.

Tra le singole Piazze Tokyo guadagna lo 0,32%, Hong Kong lo 0,42%, Shenzhen lo 0,28%. Piatta Shanghai (+0,08%). Di slancio Seul (+2,74%) mentre Sydney sale dello 0,65%. Segno più anche per i future sull'Europa su Wall Street.

Oltre all'inflazione statunitense, l'ultimo dato importante prima della riunione Federal Reserve, l'attenzione è anche all'indice Zew tedesco. Già diffuso il dato sull'inflazione armonizzata della Germania che ad agosto è confermato all'8,8% dall'8,5 di luglio. (ANSA).