Il gas continua la discesa sotto i 200 euro ad Amsterdam

Continua la discesa del prezzo del gas mentre l'Europa si prepara a presentare domani il pacchetto di misure per far fronte alla crisi energetica e al caro energia e la Russia subisce la controffensiva ucraina nell'Est del Paese. I future Ttf con scadenza ottobre cedono il 5,6% a 195,5 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. Sempre sul fronte energetico il petrolio inverte la marcia e avanza dell'1%, con il wti a 87,6 dollari e il brent a 93,9 (+1,1%). Gli acquisti riguardano un po' su tutte le materie prime con l'oro che avanza dello 0,6% a 1.726 dollari. Sul fronte delle derrate alimentari, grano tenero e grano duro sono entrambi in calo (-0,5% e -0,6%), rispettivamente a 924 e 864 dollari al bushel, mentre evaporano le preoccupazioni legate alla richiesta del presidente russo Vladimir Putin alla Turchia di tagliare le forniture all'Europa. (ANSA).

L'Europa si muove velocemente per l'introduzione del price cap sul gas: "già ieri c'è stata la chiamata per un primo gruppo di esperti, tra cui un italiano", ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani intervistato da Radio 24. Cingolani ha spiegato che è stato dato il mandato "per settembre" a studiare il price cap e che "nell'arco di due settimane" ci saranno le prime indicazioni. "Per la decisione - ha spiegato - non serve l'unanimità, si va a maggioranza qualificata".

Il Governo sta lavorando a un provvedimento per dare una certa quantità di gas a prezzo controllato alle aziende che stanno soffrendo. Lo ha detto il ministro per la transizione Ecologica Roberto Cingolani a Radio 24 spiegando che il provvedimento dovrebbe arrivare la settimana prossima. "Gli operatori che mettono questo gas a disposizione - ha detto - non sono delle onlus, sono aziende quotate in Borsa, non gli si può chiedere di regalare allo Stato il gas da dare a prezzo scontato, ci sono degli investitori a cui devono spiegare l'operazione". Cingolani ha l'ipotesi in campo per risolvere questo problema.