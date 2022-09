Giochi: mercato in buona salute in vista del Natale, +1,7%

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Carte, puzzle, bambole, costruzioni ma anche dinosauri, maghi e streghe. Assogiocattoli conferma che il mercato del giocattolo gode di buona salute e chiude i primi 6 mesi dell'anno con un +1,7% che fa ben sperare in vista del Natale. Nel settore della prima infanzia, nonostante l'ulteriore calo della natalità, si registra comunque un +1,5% rispetto al 2021. E tra feste di compleanno e anniversari è nuovamente decollato il comparto dedicato al mondo della festività e party anche in vista dell'imminente Halloween (ormai molto festeggiato anche tra i bambini italiani) e soprattutto di Natale. Ma il grande mondo dei giocattoli vuol dire anche inclusività, sostenibilità e sicurezza. Di tutti questi temi e ancora altro si occupa l'evento ANSA Incontra organizzato dalla redazione Cultura e Spettacoli dell'Agenzia in occasione del Digital Press Day 2022 di Assogiocattoli che sarà trasmesso in diretta su ansa.it mercoledì 14 settembre alle ore 12.

Maurizio Cutrino, direttore Assogiocattoli che da quasi 80 anni rappresenta la quasi totalità delle imprese che operano nel settore giochi, giocattoli, prodotti per la prima infanzia, festività e party, presenterà le tante iniziative a supporto del settore previste per tutto il prossimo semestre. "Si parte - dice Cutrino - dalla I edizione del Gioco per Sempre Award, il premio che stabilisce qual è il gioco più amato dagli italiani.

Per la prima volta in assoluto, infatti, i bambini potranno votare il loro giocattolo preferito. Decine i giochi candidati, le "elezioni" iniziano giovedì 15 settembre e terminano sabato 15 ottobre. Bastano pochissimi click sul sito ufficiale ww.assogiocattoli.eu/gxs/award/ per partecipare".

Parte della campagna Gioco per Sempre è anche la creazione di un Manifesto del gioco corale. "Inoltre - conclude Cutrino - nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre avremo l'iniziativa PlayDays (dal 19 novembre al 12 dicembre) così come nei festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Gioco dello scorso 28 maggio abbiamo organizzato il concorso Promossi per Gioco, che ha premiato i piccoli studenti italiani". (ANSA).