Borsa: Milano chiude positiva (+2,34%) con banche, giù Avio

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Piazza Affari termina la seduta in deciso rialzo (+2,34% a 22.620 punti) con i bancari e trainare la corsa. A far tornare gli acquisti è la fiducia che la Bce, con altri rialzi dei tassi, riesca a tenere a bada l'inflazione al pari di quanto dovrebbe ottenere presto con successo la Fed la quale su questo fronte si è mossa in anticipo.

A beneficiare di tassi più alti sono i titoli finanziari, tra i quali brillano Fineco (+5,03%), Bper (+4,97%) e Mediolanum (+4,17%). Bene poi Tim (+3,91 a 0,20 euro). Fuori dal paniere principale svetta Mps (+19,05% a 0,36 euro) per l'idea che l'aumento di capitale abbia buone possibilità di andare in porto. Crolla invece Avio (-15,18%) che venerdì ha comunicato di aver rivisto al ribasso le stime dell'anno a causa del caro-energia. (ANSA).