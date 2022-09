Meta: società romana fa causa, ci ha copiato il logo

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Una società romana di comunicazione e public affairs porta in tribunale Mark Zuckerberg: Maim Group ha fatto causa a Meta per plagio e intende andare fino in fondo. Il pomo della discordia, fa sapere la stessa società, risiede nel logo che accomuna le due realtà: il marchio conteso è una grande "M" dalle forme tondeggianti, che riconduce al simbolo stilizzato dell'infinito. Si tratterebbe di plagio: Meta avrebbe copiato il marchio di Maim, secondo Fabio Perugia e Daniel Funaro, fondatori dell'agenzia di comunicazione e pubblic affairs Maim.

La causa per contraffazione è già stata avviata. "Siamo Davide contro Golia, non ci sfugge. Ma abbiamo la forza della ragione e della verità", spiega Perugia. "Il giorno della presentazione di Meta ci sono arrivate decine di messaggi. Sulle prime ci è venuto da ridere. Clienti e amici ci chiedevano se ci avessero copiato il marchio. Poi chi ci conosce meno ha iniziato a domandare se fossimo stati noi a prenderci il logo di Facebook. A quel punto ci siamo dovuti tutelare", incalza Perugia.

La società, che ha sede nel centro di Roma, si è affidata a due avvocati, i professori Maurizio Sciuto e Andrea Zoppini. Il ricorso punta molto sulla tempistica di registrazione del logo Maim: il marchio è utilizzato già da ottobre 2020, la domanda è stata depositata il 26 aprile 2021 e vidimata il 29 ottobre 2021. Quello di Meta, invece, è spuntato per la prima volta sempre nell'ottobre 2021, si legge. Risulta una registrazione il 5 ottobre 2021 in Giamaica. Per l'Europa, invece, le domande avanzate dalla società di Zuckerberg sono ancora pendenti. Il simbolo Meta - è la posizione di Maim- non è nemmeno registrato in Italia. (ANSA).