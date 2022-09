Elezioni: Sbarra, definire progetto-Paese, martedì agenda Cisl

(ANSA) - ROMA, 10 SET - In vista delle elezioni del 25 settembre e della formazione del nuovo governo "alle forze politiche chiediamo concretezza, responsabilità e apertura al protagonismo sociale". Lo rimarca il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, indicando che "l'obiettivo comune" deve essere quello di "definire insieme un progetto-Paese".

Martedì prossimo, 13 settembre, "presenteremo l'Agenda Cisl.

Una piattaforma programmatica con le nostre priorità che speriamo possa essere condivisa dal fronte sociale riformista.

Dobbiamo ritrovarci - sottolinea ancora Sbarra - in un perimetro di corresponsabilità sociale. Dal 26 settembre dovrà essere questo il vero obiettivo comune: definire insieme un progetto-Paese. Accelerare investimenti pubblici e privati a cominciare dall'attuazione partecipata del Pnrr, costruire una legge di Stabilità dal profilo espansivo e anticiclico, aprire il cantiere delle riforme per l'Italia che verrà". (ANSA).