Bce: Centeno, cautela nei prossimi passi sui tassi

La Bce, dopo il maxi aumento di 75 punti questa settimana, deve ora essere cauta nei prossimi passi anche se ha deciso giustamente di muoversi più velocemente rispetto a quanto previsto a giugno e luglio e ha avvisato su nuovi aumenti dei tassi. In un'intervista a Bloomberg, il governatore della Banca del Portogallo (e componente del gouverning council della Bce) Mario Centeno sottolinea come "il peggior caso possibile sarebbe quello andare avanti e indietro nelle decisioni". Centeno, considerato una delle 'colombe' nel consiglio, declina di rispondere se il prossimo aumento sarà ugualmente di 75 punti, come suggerito dal mercato. Infine il banchiere centrale ha deinito prematura la discussione sulla stretta monetaria (Qt) avanzata da altri esponenti del consiglio.