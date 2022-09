Al via seconda giornata Ecofin,global tax tra temi su tavolo

Al via la seconda giornata di lavori per la riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla Repubblica Ceca, che vede la partecipazione del ministro dell'Economia Daniele Franco. Nella mattinata tra i temi sul tavolo ci sarà quello della tassazione minima globale, sul quale ieri Italia, Francia, Spagna, Olanda e Germania hanno siglato un documento congiunto per ribadire, che con qualsiasi mezzo legale, la direttiva sarà attuata nel 2023. Una mossa messa in campo innanzitutto per alzare il pressing sull'Ungheria, il cui veto sta bloccando l'iter della global tax.

Ma i ministri delle Finanze europei si soffermeranno anche sulla revisione della governance economica. La Commissione sta ultimando le sue proposte per la fine di ottobre: quella di oggi sarà quindi la penultima occasione - prima dell'Ecofin del mese prossimo in Lussemburgo - per i ministri per uno scambio di vedute su un dossier cruciale dei prossimi mesi. Nel corso della mattinata, a margine della riunione, si terranno come da prassi anche diversi incontri bilaterali tra i ministri tra i quali quello tra Franco e il suo omologo francese Bruno Le Maire.

(ANSA).