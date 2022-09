Lavoro: Cgil, oltre 9 milioni di persone in seria difficoltà

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Oltre 9 milioni di persone in seria difficoltà con il lavoro. La stima è della Fondazione Di Vittorio della Cgil che calcola la disoccupazione sostanziale nel 2021 al 16% a fronte di un tasso di disoccupazione ufficiale del 9,5%. In quest'area, che comprende disoccupati e inattivi (scoraggiati, bloccati o sospesi perchè ad esempio in cig), ricadono quasi 4,3 milioni di persone, delle quali formalmente disoccupate più di 2,3 milioni. Se si aggiunge l'area del disagio occupazionale, che comprende chi ha un lavoro temporaneo o part-time involontario e raccoglie quasi 4,9 milioni di persone, si arriva a più di 9,1 milioni in difficoltà.

"L'immagine di un'Italia in crescita economica che ha superato la crisi pandemica è in realtà contraddetta da un mercato del lavoro segnato dall'occupazione a termine e caratterizzato da aree di disagio e disoccupazione molto estese, che interessano insieme più di 9,1 milioni di persone", afferma il rapporto "Il disagio occupazionale e la disoccupazione sostanziale nel 2021 in Italia".

L'indice di disoccupazione sostanziale, viene stimato, è più alto tra le donne (18,6%) e tra i giovani fino a 24 anni di età (34,2%) e resta sopra il 20% nella classe 25-34 anni. A livello geografico, l'indice è relativamente basso nel Nord-Est (8,6%), mentre sale al 26,6% nel Sud e al 29,1% nelle Isole.

Si allarga, poi, la fascia del lavoro precario, con il picco dei dipendenti a termine registrato a luglio di quest'anno negli ultimi dati Istat. "Nel 2008 a fronte di 23 milioni di occupati erano circa 2,4 milioni i tempi determinati, oggi sempre con un numero simile di occupati, i precari sono 3,2 milioni", sottolinea il rapporto Fdv. (ANSA).