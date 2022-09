Borsa:Asia chiude in rialzo con inflazione Cina che rallenta

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con l'inflazione della Cina che rallenta ad agosto e il dollaro che si indebolisce. Sotto i riflettori le mosse delle banche centrali per frenare la corsa dei prezzi mentre si addensano le nubi di una recessione globale.

Chiusura positiva per Tokyo (+0,53%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 142,90, e scende ai minimi in 7 anni sull'euro, dopo l'aumento dei tassi dello 0,75% deciso dalla Bce, scambiando a un livello di 143,90. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Kong (+2,55%), Shanghai (+0,81%), Shenzhen (+0,65%), Seul (+0,33%) e Mumbai (+0,32%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Francia e Spagna e dagli Stati Uniti le scorte all'ingrosso.

Previste anche le riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin.

