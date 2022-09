Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,49%)

(ANSA) - TOKYO, 09 SET - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in rialzo, trainata dalla chiusura positiva a Wall Street e con gli investitori in Giappone che monitorano l'andamento dello yen dopo l'incontro di ieri tra governo, Autorità di regolamentazione e Bank of Japan per discutere delle implicazioni della svalutazione della moneta e un possibile intervento.

All'inizio degli scambi il Nikkei avanza dello 0,49% a quota 28.203,82, aggiungendo 138 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica arretra leggermente dai minimi in 24 anni sul dollaro, a un livello di 143,80, e tratta a 144,10 sull'euro.

