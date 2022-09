Borsa: Europa in netto rialzo dopo Bce, Milano +2%

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse europee sono in netto rialzo dopo il rialzo dei tassi d'interesse da parte della Bce.

Nel Vecchio continente Milano (+2,1%) indossa la maglia rosa, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo.

Si rafforza anche l'euro sul dollaro che passa di mano a 1,0087 a Londra, dopo che nei giorni scorsi era sceso sotto la parità L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,5%. Ben intonata Londra (+1,7%) insieme a Parigi (+1,6%), Madrid (+1,5%) e Francoforte (+1,3%). Bene il comparto azionario dell'informatica (+2%). Bene anche le banche (+2,2) che guardano ad un incremento dei profitti con l'aumento dei tassi d'interesse.

In luce l'energia (+1,9%), con il prezzo del petrolio che sale. Il Wti cresce del 2% a 85,20 dollari al barile e il Brent a 90,93 dollari (+2%). Avanzano anche le auto (+1,8%) e Tlc (+1,4%). Il calo del prezzo del gas spinge le utility. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 209 euro al megawattora (-4,9%).

A Piazza Affari sugli scudi Fineco (+4,9%). Tra le banche si mettono in mostra anche Intesa (+4,7%) e Mps (+3,8%). Corre anche Tim (+2,3%), con le notizie relative alla scelta della società di lanciare una gara per la valorizzazione di Tim Enterprise. In controtendenza rispetto al listino Recordati (-0,34%) e Atlantia (-0,04%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 227 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,95%.

(ANSA).