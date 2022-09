Tim: in Borsa corregge minimo storico, -4%

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Prosegue il momento negativo di Tim in Piazza Affari: il titolo, anche per le ricostruzioni sulle nuove tensioni tra il socio principale Vivendi e Cdp sulla rete, ha toccato un calo del 4% a 0,194 euro, dopo che ieri in corso di seduta aveva segnato il minimo storico a quota 0,196. (ANSA).