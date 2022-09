Lo spread Btp-Bund chiude a 224, volano i rendimenti a due anni

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Lo spread Btp-Bund chiude in calo di 3 punti base, a quota 224, una seduta che ha visto salire i rendimenti di tutti i titoli dell'Eurozona, in scia alla decisione della Bce di alzare i tassi e preannunciare ulteriori strette. Il rendimento del decennale italiano è salito di 10 punti, al 3,95%, ma il rialzo è stato molto più marcato sulla parte a breve della curva: il rendimento del Btp a due anni è balzato di 16 punti, al 2,27%, confermandosi il titolo a breve più rischioso dell'Eurozona. Sulla stessa durata il rialzo è stato superiore ai 20 punti base per diversi Paesi, tra cui Germania, Francia e Spagna. (ANSA).