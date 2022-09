Il gas chiude in rialzo a 221 euro (+3,1%) dopo tonfo a 193 euro

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Il gas chiude la seduta ad Amsterdam in rialzo del 3,1%, a 220,54 euro al megawattora, riprendendosi dal tonfo che in mattinata l'aveva spinto fino a toccare un minimo di 192,92 euro (-9,8%), in scia alla corsa della Ue verso la fissazione di un tetto al prezzo del gas russo. (ANSA).