Gas: oscilla attorno ai 200 euro al megawattora (-6%)

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Il prezzo del gas prosegue la sua giornata oscillando attorno alla quota psicologica dei 200 euro al megawattora: a metà mattinata il metano sul listino di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, scambia a 199,8 euro, in calo del 6% rispetto alla chiusura di ieri. Era dal 9 agosto scorso che il gas non scendeva sotto quota 200 euro. (ANSA).