Ey: a fine anno voto partner sulla nascita di 2 strutture

(ANSA) - ROMA, 08 SET - I partner di Ey voteranno a partire dalla fine del 2022 sulla decisione di separare le attività del colosso mondiale della consulenza in due distinte strutture organizzative multidisciplinari, scindendo le attività di revisione da quelle di consulenza separate. Lo annuncia Ey in una nota.

"La revisione strategica condotta da EY sulle proprie attività è proseguita e i leader di EY hanno deciso di sottoporre al voto dei partner una separazione delle attività in due distinte strutture organizzative multidisciplinari", si legge.

"I prossimi passi prevedono il coinvolgimento dei partner e la condivisione e definizione di maggiori dettagli in vista del voto. Prevediamo che questa fase continui fino alla fine dell'anno e che le votazioni abbiano inizio, Paese per Paese, dalla fine dell'anno 2022, per concludersi agli inizi del 2023".

EY "è orgogliosa della sua legacy come organizzazione leader di servizi professionali a livello mondiale, ma il mondo sta cambiando e dobbiamo essere in grado di adattarci per continuare ad avere successo e raggiungere il nostro pieno potenziale, continuando ad affrontare le esigenze di tutti i nostri stakeholder.

"Anticipare il cambiamento e accelerare la trasformazione fa parte del nostro Dna e sono certo che questa operazione - se condivisa dai nostri soci - sarà in grado di liberare nuove energie, creando nuove opportunità e più valore per tutte le nostre persone, i nostri clienti e per i mercati, rimanendo fedeli al nostro purpose: building a better working world", afferma Massimo Antonelli, Ceo di EY Italia e Coo di EY Europe West. (ANSA).