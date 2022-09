Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,10%)

(ANSA) - TOKYO, 08 SET - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in aumento, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e alle notizie incoraggianti che arrivano dalla revisione al rialzo della crescita del Pil giapponese del secondo trimestre. Il listino di riferimento Nikkei mette a segno una variazione positiva dell'1,10% a quota 27.732,68, aggiungendo oltre 300 punti. Sul mercato delle valute lo yen si mantiene ai minimi in 24 anni sul dollaro, a un livello di 144,20, e a 144,10 sull'euro. (ANSA).