Borsa: Milano sale con banche, vola Unicredit, Tim e Mps ko

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Seduta in rialzo per Piazza Affari, che alza la testa nella parte finale di seduta in scia a Wall Street e sulla corsa delle banche, i cui conti economici beneficeranno dei rialzi dei tassi della Bce. Il Ftse Mib ha terminato la seduta in progresso dello 0,88%, trainato da Unicredit (+6%), Banco Bpm (+5,1%), Bper (+3,1%), Fineco (+2,8%) e Intesa (+2,4%). In luce anche Diasorin (+2,3%), Interpump (+2%) e Amplifon (+1,7%). Tra i bancari non ha partecipato ai festeggiamenti Mps (-2,4%), ancora in calo in vista di un aumento che si fa sempre più in salita. In rosso invece Tim (-5,1%), che scende a nuovi minimi storici sotto gli 0,2 euro ad azione, e le utilities, con A2A (-2%), Italgas (-1,7%), Terna (-1,7%) e Snam (-1,6%). (ANSA).