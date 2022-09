Borsa: Milano ed Europa giù con Lagarde e avvio Wall Street

(ANSA) - MILANO, 08 SET - I mercati azionari del Vecchio continente restano deboli dopo il discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, e l'avvio negativo di Wall Street: la Borsa di Francoforte scende dell'1,5%, seguita da Milano (-1,2%), Parigi (-1%), con Amsterdam e Madrid in calo dello 0,8%.

Resta la tensione sui titoli di Stato, con quelli italiani attualmente maggiormente sotto pressione: il rendimento del Btp a 10 anni è al 3,96% con un aumento di 11 punti base e lo spread nei confronti della Germania sale a quota 230.

In Piazza Affari sempre in scivolata Tim (-4,8% a 0,192 euro), con Terna, Italgas, A2a e Iveco in calo di tre punti percentuali. Forti Unicredit e Banco Bpm, che più di altri titoli del settore usufruiscono del rialzo dei tassi sull'euro.

La moneta unica resta sotto la parità rispetto al dollaro, a quota 0,997. (ANSA).