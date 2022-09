Borsa: Europa piatta aspetta Lagarde, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente in attesa delle decisioni della Bce sui tassi e della conferenza stampa della sua presidente Christine Lagarde: le Borse europee in generale oscillano attorno alla parità, con Milano e Madrid più deboli in calo dello 0,4%.

Calmi i titoli di Stato, con il Btp a 10 anni che segna un rendimento del 3,85% in linea con la chiusura di ieri e lo spread nei confronti del Bund tedesco calmo attorno ai 227 punti base.

In questo contesto in Piazza Affari i titoli peggiori nel paniere a elevata capitalizzazione sono Terna (-2,3%) e Tim, che scivola del 2,2% a 0,1975 euro, a poche frazioni dal minimo storico toccato nel corso della seduta di ieri a quota 0,1968, anche dopo le ricostruzioni sulle nuove tensioni tra il socio principale Vivendi e Cdp. Male anche Italgas e Inwit (-1,8%), mentre Banco Bpm sale dell'1,1% a quota 2,5.

Tra i titoli a minore capitalizzazione debole Mps, che scende del 2,8% a 0,285 euro poco sopra i minimi in attesa dell'avvio dell'aumento di capitale. (ANSA).