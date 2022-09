Borsa: Asia tiene in attesa Bce, bene Tokyo con dati Pil

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta in attesa delle decisioni della Bce sui tassi. Molto bene Tokyo, in crescita del 2,3% con l'indice Nikkei 225 dopo i dati sul Prodotto interno del Giappone, salito dello 0,9% nel secondo trimestre rispetto ai dati 'flash' di un aumento dello 0,5% e dopo una crescita dello 0,1% rivista nel primo trimestre.

Il listino azionario di Hong Kong si avvia invece alla chiusura in calo dello 0,7%, piatte le Borse cinesi, con Seul salita dello 0,2%. In salute Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, che è cresciuta dell'1,5%.

In leggero rialzo i future sull'avvio dei mercati del Vecchio continente. (ANSA).