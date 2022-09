Bonus trasporti: Giovannini, funziona, renderlo strutturale

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "È un risultato molto incoraggiante ed è la prova che la misura funziona ed è apprezzata. È per questo che mi auguro che possa essere rafforzata, prevedendo ulteriori risorse, o resa strutturale dato che si tratta di un aiuto sia per le persone economicamente più fragili che fanno i conti con l'aumento del prezzo del carburante sia per l'ambiente perché sposta sul trasporto pubblico locale chi utilizza mezzi privati". Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, commenta il dato sul Bonus trasporti che in una settimana ha superato la soglia del mezzo milione di voucher emessi. (ANSA).