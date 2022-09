Bce: alza tassi di 0,75 punti, principale a 1,25%. 'Rialzi anche in futuro'

La Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di 0,75 punti. Il tasso principale sale a 1,25%, il tasso sui depositi a 0,75% e il tasso sui prestiti marginali a 1,5%. Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo.

Bce, passo significativo, rialzi anche in futuro ++ ROMA (ANSA) - ROMA, 08 SET - "Questo passo significativo anticipa la transizione da un livello prevalentemente accomodante " di politica monetaria "verso livelli che assicureranno un ritorno puntuale dell'inflazione al target del 2%. In base alla valutazione attuale, "nei prossimi incontri il consiglio direttivo si aspetta di alzare ancora i tassi per smorzare la domanda e proteggere dal rischio di una persistente revisione al rialzo delle aspettative dell'inflazione". E' quanto si legge nel comunicato della Bce. /p>