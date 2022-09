Ue lavora a indice riferimento gas diverso da Ttf Amsterdam

(ANSA) - BRUXELLES, 07 SET - "Per stabilire prezzi equi e basati sul mercato per le importazioni di gas, è opportuno introdurre un parametro di riferimento per i prezzi del Gnl basato sull'Ue che possa essere utilizzato dagli operatori di mercato. La Commissione si impegnerà con gli operatori di mercato e le autorità di regolamentazione per accelerare la creazione di un parametro di riferimento per il prezzo del Gnl rappresentativo e ampiamente utilizzato per le consegne di gas naturale nell'Unione". E' quanto si legge nel non-paper che la Commissione presenterà venerdì al Consiglio Affari Energia.

Nel documento, quindi, si fa riferimento alla possibilità di un benchmark complementare al Ttf del mercato di Amsterdam. "In un mercato globale qualsiasi nostra azione dovrà vedere il coinvolgimento e il lavoro a stretto contatto con gli altri mercati", spiegano fonti Ue presentando il documento. (ANSA).