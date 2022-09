Gas: Eni acquisisce attività BP in Algeria

Eni ha annunciato l'acquisizione delle attività di BP in Algeria, tra cui "In Amenas" e "In Salah", due concessioni per la produzione di gas che operano con Sonatrach e Equinor. Le due attività si trovano nel Sahara meridionale e la loro produzione di gas e liquidi associati nel 2021 è stata di circa 11 miliardi m3 di gas e 12 milioni di barili di condensati e GPL. "Tale acquisizione ha un forte valore strategico e contribuisce ulteriormente a soddisfare il fabbisogno europeo di gas, oltre a rafforzare la presenza di Eni in Algeria, un importante produttore di gas nonché Paese chiave per Eni", si legge in un comunicato del gruppo. (ANSA).