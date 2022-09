Gas: apre in rialzo ad Amsterdam a 246 euro (+2,7%)

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Apertura in rialzo sul mercato di Amsterdam per il gas. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, avanzano del 2,7% a 246,4 euro al megawattora nel corso delle prime contrattazioni, dopo aver segnato un massimo di 247 euro, mentre il Nord Stream continua a restare chiuso. (ANSA).