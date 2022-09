Dialuce (Enea), ora consumo consapevole, è una nuova era

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Si apre ora una nuova era, quella del consumo consapevole". A segnare un cambiamento di comportamenti che diventerà storico è Gilberto Dialuce, il presidente di Enea, l'ente che ha collaborato alla messa a punto del piano di risparmio di energia del ministro Cingolani.

"Stiamo prendendo coscienza che l'energia come l'acqua sono aspetti fondamentali e non eterni: cambiamo ora stile di vita.

Porterà un significativo risparmio in bolletta, ma anche un miglioramento dell'ambiente". Per Dialuce, che con l'ANSA parla dell'impatto su famiglie e imprese, se i comportamenti diventeranno attitudini standard diminuiranno i prezzi sul mercato.

"Se gli obiettivi della decarbonizzazione e della lotta al cambiamento climatico, di cui si parla, sono condivisi da tutti è inevitabile che vi sia un cambiamento sostanziale negli stili di vita - afferma Dialuce - L'energia è un bene prezioso e noi siamo abituati da troppo tempo a pensarla disponibile, a prezzi sostenibili. Purtroppo non è così. Dovremo risparmiare energia, orientarci verso le rinnovabili, abbandonare comportamenti non virtuosi. E l'attuale contesto, con la presa di coscienza dolorosa che stiamo facendo, lo faciliterà. Non basta mettere in fila dei numeretti, ma bisogna cambiare in concreto". In questo caso il bene comune coincide anche con quello personale.

L'impatto della stretta sul riscaldamento decisa dal piano del Ministero della Transizione Ecologica, vale ad esempio, 180-200 euro in meno l'anno sulle bollette. Ma a questo si possono aggiungere anche i comportamenti volontari. Piccoli risparmi hanno anche grandi benefici per il Paese. "Lavatrici e lavastoviglie a pieno carico? Si risparmia 300 milioni di metri cubi se tutte le famiglie lo faranno. Ogni cosa da sola fa qualche centinaio di euro di risparmio che se sommate a fine anno alleggeriscono la spesa". "Consumare di meno consente di pagare molto meno ma risparmiare gas in questo periodo aiuta anche ad avere una migliore sicurezza di funzionamento del sistema energetico e di fare di fare un passo avanti nella lotta al cambiamento climatico. Tutto questo riduce la Co2", dice il presidente Enea.