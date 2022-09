Cambi: euro a 0,989, affonda yen sul dollaro -1%

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Euro ancora debole in avvio di seduta mentre in Asia cede lo yen rispetto al dollaro. La moneta unica europea passa di mano a 0,989 (-0,1%) mentre la valuta nipponica cala dell'1% a 144,38 malgrado l'avviso del governo di Tokyo, tramite alcuni esponenti dell'esecutivo, che non resterà inerte se necessario. Da inizio anno lo yen ha ceduto il 20% sulla scia del generale rafforzamento della valuta americana a livello globale. Un andamento che mette pressione anche sulle decisioni della Bank of Japan per un rialzo dei tassi. L'istituto centrale però, che mantiene una politica di tassi bassi vista la bassa crescita, ha più volte sottolineato come la competenza sul mercato dei cambi sia del governo e che un aumento dei tassi non avrebbe grandi effetti sulla valuta. (ANSA).