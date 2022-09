Borsa: per l'Europa avvio in ribasso, Francofrte -0,78%

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Avvio in ribasso per i listini europei alle prese con il rafforzamento del dollaro, le attese di una ulteriore stretta monetaria per fermare l'inflazione galoppante con i rischi di recessioni e le nuove minacce della Russia. Francoforte apre in calo dello 0,78%, Parigi dello 0,74% mentre Londra alle prime battute della seduta cede lo 0,95%.

(ANSA).