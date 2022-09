Borsa: Milano in lieve calo (-0,11%), brillano le utilities

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Milano si conferma poco sotto la parità a metà seduta (-0,11%) in linea con la cautela delle altre Borse europee e in vista dell'apertura di Wall Street che i futures indicano in lieve aumento. Alla vigilia della decisione della Bce sui tassi resta al centro dell'attenzione il tema del gas con la volontà della Ue di imporre un tetto al prezzo. Ne beneficiano le utilities Hera (+2,86%), A2a (+2,35%), Enel (+1,91%) e Italgas (+1,47%). Male invece Amplifon (-2,4%), Nexi (-1,77%) e Unicredit (-1,61%). Fuori dal paniere principale ha limato i guadagni Ferragamo (+0,90%) premiata per la semestrale. (ANSA).