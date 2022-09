Borsa: Milano chiude cauta, bene Hera ed Enel

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Seduta all'insegna della cautela per Piazza Affari (Ftse MIb +0,04% a 21.489 punti) cosi come per le altre Borse europee. Alla vigilia della decisione della Bce sui tassi al centro dell'attenzione del mercato è rimasto il tema del gas con la volontà della Ue di imporre un tetto al prezzo.

In calo lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale archivia la giornata sotto i 228 punti a quota 227,6. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,84%.

Sul listino sono prevalsi gli acquisti sulle utilities. Bene quindi Hera (+2,69%), Enel (+1,53%) e Italgas (+0,89%). Male invece Tenaris (-3,15%), Eni (-2,8%), Campari (-2,14%) Fuori dal paniere principale in luce Ferragamo (+1,5%) premiata per la semestrale. (ANSA).