Borsa: Europa chiude cauta in attesa Bce, Parigi +0,02%

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Le Borse europee, in attesa della Bce di domani, chiudono all'insegna della cautela. Parigi segna un +0,02% con il Cac 40 a 6.105 punti, Francoforte è più decisa con un +0,33% e il Dax a 12.913 punti. Madrid registra un +0,21% con l'Ibex a 7.858 punti. Calo per Londra (-0,84%) con il Ftse 100 a 7.238 mentre la neo premier Liz Truss mette a punto il suo piano per risollevare il Paese. (ANSA).