Tesoro:per Btp Green emissione da 6 mld, rendimento a 4,067%

Ammonta a 6 miliardi di euro l'importo dell'emissione del nuovo Btp Green. Lo si legge in una nota del Mef che ricorda co me il titolo abbia scadenza 30 aprile 2035, godimento 30 aprile 2022 e tasso annuo del 4%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 13 settembre.

Il titolo, prosegue il comunicato, è stato collocato al prezzo di 99,734 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 4,067%.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.

Con successivo comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda. (ANSA).