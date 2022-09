Borsa:Europa chiude in rialzo,si guarda a gas e riunione Bce

Le Borse europee chiudono in rialzo con il calo del gas e l'attesa della riunione dei ministri dell'energia dell'Ue che dovranno decidi sul price cap. La seduta è stata caratterizzata dalla volatilità in attesa delle prossime mosse della Bce sul fronte dei tassi d'interesse. Resta debole l'euro sul dollaro che passa di mano a 0,99.

L'indice d'area stoxx 600 chiude in rialzo dello 0,2%.

Francoforte (+0,87%), Parigi (+0,19%), Londra (+0,18%) e Madrid (-0,26%). (ANSA).