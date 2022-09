Borsa: Europa gira in calo con Wall Street, Milano -0,6%

Le Borse europee girano in calo, in linea con l'andamento negativo di Wall Street. Sui mercati crescono le preoccupazioni sull'andamento dell'economia, tra il rialzo dei tassi d'interesse e le tensioni sul fronte energetico provocate dalla guerra in Ucraina.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. Procedono in calo Milano (-0,7%), Madrid e Parigi (-0,5%), Londra (-0,3%). In controtendenza Francoforte (+0,2%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro resta sotto la parità a 0,989. Tensione sui Titoli di Stato con i rendimenti in risalita dopo una mattinata in calo.

Il prezzo del gas, intanto, è in calo a 226 euro al megawattora, riducendo la flessione iniziale al 7,6%. (ANSA).