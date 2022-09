Bankitalia:in vendita ex filiale di Siena, offerte a ottobre

(ANSA) - ROMA, 06 SET - La Banca d'Italia cede la sua ex filiale di Siena, un complesso immobiliare vincolato di oltre 4000 mq, realizzato all'inizio degli anni '70 ristrutturando e ampliando un palazzo storico della città toscana. L'istituto centrale ha pubblicato i documenti per la vendita, senza base d'asta, dell'immobile avvisando come le offerte dovranno pervenire entro l'11 ottobre. La cessione potrà avvenire in blocco oppure per singoli lotti, con una procedura di vendita senza base d'asta.

La dismissione rientra nel piano di riduzione e razionalizzazione delle filiali avviato da diversi anni. In Toscana l'istituto centrale è ora presente a Firenze, Arezzo e Livorno. (ANSA).