Assegno unico: Inps, in 5 mesi erogati oltre 6 mld

Assegni a 5,3 milioni di nuclei per quasi 8,6 milioni di figli e oltre sei miliardi di euro di spesa complessiva: il dato arriva dall'Inps che ha pubblicato l'Osservatorio sull'Assegno unico aggiornato a luglio 2022. "Nei primi cinque mesi di competenza (il pagamento è partito a marzo, ndr) - si legge - sono stati erogati alle famiglie assegni per oltre sei miliardi di euro. L'importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 233 euro ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l'importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 145 euro.

