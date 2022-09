Tesoro: nuovo Btp Green, 36,3 mld a obiettivi sostenibili

Il Ministero dell'economia ha affidato ad una serie di banche di investimento il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo BTP Green aprile 2035. Lo si legge in una nota del Tesoro, in cui si precisa che la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. I proventi netti di questa specifica emissione saranno destinati ad una selezione nell'ambito di un pool di spese sostenibili incluse nel Bilancio dello Stato dell'anno in corso e nei consuntivi per i tre anni precedenti, per complessivi 36,3 miliardi. Il Ministero ha affidato il mandato per il collocamento a BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. I BTP Green - si ricorda nella nota -, come previsto dalla legge di bilancio per il 2020, sono i titoli di Stato italiani dedicati al finanziamento delle spese a positivo impatto ambientale sostenute dallo Stato.

Tutti gli altri specialisti in titoli di Stato saranno invitati in qualità di co-lead manager dell'operazione.

I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati conformemente ai criteri enunciati nel "Quadro di riferimento per l'emissione dei titoli di Stato Green" pubblicato lo scorso febbraio 2021 in cui vengono descritti i 6 obiettivi ambientali, così come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili, e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite che si intende raggiungere mediante specifiche spese presenti nel Bilancio dello Stato. (ANSA).