Mise: ecco l'agenda degli incentivi che scattano a settembre

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Sono diversi gli incentivi del Ministero dello sviluppo economico per le imprese che scattano a partire da questa settimana.

Da domani alle ore 10 si aprono gli sportelli online per il Fondo Imprese creative per la compilazione delle domande per richiedere agevolazioni nell'acquisto di servizi specialistici o per favorire processi di innovazione.

Dal 22 settembre, a partire dalle ore 10, sarà invece possibile procedere con l'invio delle domande compilate. Il finanziamento è di 9,6 milioni di euro.

Dall' 8 settembre scatta invece il Bando per il potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) con la presentazione progetti da parte di Università, Enti di ricerca e IRCCS. Il finanziamento è di 7,5 milioni di euro nell'ambito dei fondi Pnrr Dal 9 settembre al via il Buono Fiere con la presentazione delle domande di agevolazione per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia con un finanziamento di 34 milioni di euro.

Dal 14 parte invece il Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e intelligenza artificiale, blockchain e internet of things con l' avvio della fase di compilazione domande per richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0.

Dal 21 settembre, sarà possibile procedere con l'invio delle domande compilate che hanno un palfond di 45 milioni di euro.

Scade invece il 15 settembre il contributo per le imprese che operano nel settore del vetro e della ceramica artistica di Murano finanziato con 5 milioni di euro. (ANSA).